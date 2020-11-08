شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان إسكندرية السينمائى يكشف كواليس تأجيل حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى بأن اليوم قد شهد حدث غريب للغاية ممثلاً في الغاء حفل الافتتاح للمهرجان وذلك بسبب الظروف المناخية التي حصلت وتسببت في هذا الأمر.

وأضاف خلال خلال مقابلة أجرتها مع تليفزيون الخليج 365 مع المذيعة حور محمد بعدسة محمود فخرى قائلاً: "النهاردة حصل حدث غريب وهو إن المهرجان يبدأ من غير افتتاح، ولكن الأساس هو الندوات والأفلام، والافتتاح ما بيحصلش فيه غير اننا بنقول هنبدأ بس من خلاله".



رئيس مهرجان اسكندرية

كما تطرق إلى وتابع أباظة: "الوزارة حذرتنى من يومين بأن الطقس هايكون سيئ بسبب السيول، وقررنا نعمل الافتتاح فى مكان مغلق، وإن الإجراءات الاحترازية مطبقة، ولكن حرصا على صحة الناس كان صعب السيطرة على كل الراغبين فى الحضور، فكان القرار إننا نلغى الافتتاح، ومن بكرة نبدأ عروضنا وندواتنا، ونكرم الفنانين فى ندواتهم، كما سيتم عقدة ندوة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وتكريمها".

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استكمل رئيس المهرجان: "رغم أن الحملات اللى بتعملها وزارتا الثقافة والصحة مكلفة إلا أنهما حاملين المسئولية على عاتقهم، وأنا فخور بذلك، وأنا بطلب من ضيوف المهرجان نكون أكثر حرصا على صحتنا، واهتمام وزارة الصحة فاق توقعاتنا".

وبخصوص الاستعدادات لإقامة المهرجان في هذا الموعد بقوله : "كان الميعاد المقترح لإقامة المهرجان في الـ 24 من أكتوبر، ولكن اعلان مهرجان الجونة بدء فاعليات الدورة الرابعة منه بهذا الموعد جعلنا نؤجله لهذا الموعد، كما أضاف بأنهم سيقوموا بتكريم ايناس الدغيدي يوم الأحد، فيما سيتم تكريم عزت العلايلي يوم الاثنين أما صلاح عبد الله فسيكرم يوم الثلاثاء".