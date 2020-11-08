شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد بعد طرح كليبه "فكك من الناس" : اللى جاى أحلى ومختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب كريم أبو زيد عن سعادته عن ردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح فيديو كليب "فكك من الناس" والذى يحمل اسم ألبومه الأخيرالذى طرحه مؤخرا وحقق نجاح كبير .

كريم قال في تصريحات لـ"الخليج 365" الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرا أنه قدم كليب مختلف وهو مايعتاد عليه دائما في أعماله وحرصه على التجديد والاختلاف ويتمنى ان ينال الكليب اعجاب جمهوره مؤكدا خلال الفترة المقبلة أقدم عدد من المفاجآت، والأغنية تقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشيهر "يوتيوب" .

وتقول كلمات الاغنيه: الدنيا حطت عليا، وجابت اَخر اِللي فيا، عاوز اعيش يا ناس شويه خلاص انا سلمت، الدنيا شاكب و راكب وناس فاتها المراكب، يا صاحبي مـ الدنيا حاسب، خلاص انا اتبهدلت، فكك من الناس دي الجنة يا اخويا من غير الناس .

ويحمل الألبوم اسم "فكك من الناس"، ويضم 5 أغنيات فقط، تعاون فيها كريم مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان، فيما لحن كريم جميع أغاني الألبوم بنفسه، أما التوزيعات فشارك فيها كل من أشرف أبوزيد ونور ورامي عبده.

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وكان صرح ابو زيد فى وقت سابق، إن سبب ابتعاده عن الغناء طيلة الفترة الماضية، كان بسبب كساد سوق الكاسيت وعدم وجود إنتاج وانشغاله بالتمثيل، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى وراء اتجاهه إلى تلحين كل أغاني ألبومه بنفسه، هو بحثه عن الاختلاف والتميز في شكل أغانيه وهذا ما لم يجده فى أغانى قام بتلحينها ملحنين غيره، أما عن التمثيل قال إنه ينتظر أن يُعرض عليه أعمال تجذبه ولم يؤدها من قبل. كما يعد ألبوم كريم الأخير هو الرابع في مشوراه الفنى بعد ألبومات "لون شعرك" 2004، و"تفاحة آدم" 2005، وعايز أتجوز" 2008.





يذكر أن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول"، والذى يشارك فى بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل،إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان .