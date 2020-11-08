شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الصحة" فى رسالة لضيوف مهرجان الإسكندرية: على الجميع تحمل مسئوليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة عن خطتهم في تأمين مهرجان اسكندرية السينمائي حين أكد على أن الوزيرة وبمجرد ارسال خطاب لها من قبل إدارة المهرجان، شددت على ضرورة إقامة المهرجان تحت اشراف وزارة الصحة وليس الثقافة فقط.

كما أضاف خلال مقابلة أجراها مع تليفزيون الخليج 365 مع المذيعة حور محمد بعدسة محمود فخرى، بقوله "يوجد تنسيق بيننا وبين إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لتنفيذ خطة تأمين الضيوف، من حيث الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا، وقمنا بتوفير أكشاك طبية بها كافة المستلزمات الوقائية سواء كحول أو كمامات وغيرها".

واستكمل متحدث وزارة الصحة: "محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات المنتشر بها فيروس كورونا، وبالتالي شددت الوزيرة على عدم وجود أي تهاون ضمن فاعليات المهرجان"، ثم أكد في رسالة لكافة ضيوف المهرجان بأنه ينبغي على الجميع تحمل المسئولية الفردية لهم، خاصة أنه من الممكن أن يؤثر تصرف سلبى من شخص واحد في التأثير سلباً علي آخرين.