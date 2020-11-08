شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تحتفل مع تامر حسنى بـ"خليك فولاذى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت شركة تذكرتي برئاسة الاستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة الشركة علي الاحتفال بنجاح الفنان الكبير تامر حسني بمناسبة صدور ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والذى حققت أغانيه نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث يطرح تامر من وقت لآخر أغنية على موقع يوتيوب، وذلك من خلال احتفالية خاصة تم فيها الاحتفاء به، ومشاركته احتفالاته بنجاح أغاني البومه.



تامر حسنى مع منتصر النبراوي

كما سبق وأحيا النجم تامر حسني العديد من الحفلات بالتنسيق مع شركة "تذكرتي"، أبرزها احياءه حفل ختام بطولة كأس الأمم الافريقية ٢٠١٩ تحت ٢٣ سنة، .. والتي نظمتها مصر، حيث تمكن فيها المنتخب المصري الأوليمبي من الحصول علي اللقب في النهاية وسط اشادة كبيرة من المتابعين سواء على مستوي تنظيم البطولة أو طريقة أداء المنتخب طوال مباريات البطولة.

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من ناحية أخري ما زال النجم تامر حسنى يواصل طرح أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث طرح خلال الساعات الماضية أغنية جديدة بعنوان "كرهتني في الحب"، من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس.

كما سبق وأعلن النجم تامر حسنى عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن طرح أغنيته جديدة بعنوان "قولني كلام"، حيث كتب: "استمع الآن لأغنية (قولني كلام) أحدث أغنية من ألبوم خليك فولاذي"، كما لم يكتف بذلك وإنما شوق جمهوره لأغنية جديدة باسم "كرهتني في الحب" حيث كتب: "وانتظروا بعد ساعة من الآن أغنية كرهتني في الحب".