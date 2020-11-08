شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا معزمتوش".. حضور بيكا لفرح هنادى مهنى يثير أزمة مع الموسيقيين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان صحفي تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهنى بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهنى علي الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهنى رجل نقابي، وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

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وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهنى بالاستعانة بحمو بيكا في فرح نجلته وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.