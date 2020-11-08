شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تنشر صورة جو بايدن وهو شاب احتفالا بتوليه رئاسة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة الأمريكية بيونسيه صورا نادرة للرئيس الأمريكي القادم جو بايدن وهو شاب، وذلك احتفالا بفوز في انتخابات الولايات المتحدة 2020، وكشفت بيونسيه عن الصورة من خلال صفحة الإنستجرام الخاصة بها دون أى تعليق ولا إشارة للرئيس، لتكشف أنها صورته وهو شاب.

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وكان عدد كبير من النجوم والمشاهير سارع لتهنئة المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الرئاسة الأمريكية وحصوله على 290 صوتاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتغلبه على دونالد ترامب، حيث نشر عدد من النجوم صوراً للرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية المقبل عبر حساباتهم الشخصية بمختلف مواقع السوشيال ميديا لتهنئة.

وكان من أوائل الذين حرصوا على تهنئة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان، التى نشرت صورة لـ جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، عبر حسابها لتهنئته بالفوز في الانتخابات الامريكية.