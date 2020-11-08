هاني مهنا: "مش معقول أعزم علاء وجمال مبارك وأجيب لهم حمو بيكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نفى الموسيقار هاني مهنا، دعوته مطربي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، إلى حفل زفاف ابنته هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وأوضح مهنا، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم": " لم أدعوهم، وعملنا 23 كشف على باب الفرح مخصوص، وفيه جارد مخصوص، وأمن الفندق ممنوع يدخل أي إنسان مش مكتوب اسمه".

وأضاف: "منظم الحفل على علاقة بعمر كمال، وقال إنه سيحضر مفاجأة لهنادي، بأن يدعو عمر كمال ومصطفى حجاج، لكن عمر كمال دعا حسن شاكوش وحمو بيكا: "مكنش ينفع أنزلهم من المسرح، والله العظيم ما سلمت عليهم".

وأكمل: "مش معقول يبقى عمرو موسى موجود ووزير الشباب وعلاء وجمال مبارك موجودين وأجيب لهم حمو بيكا".

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وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، غضبها وأصدرت بيانا تستنكر فيه دعوة الموسيقار هاني مهنا مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح ابنته هنادي مهنا.

وشددت النقابة، على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا رجل نقابي، وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدى مجلس النقابة، اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهنا بحمو بيكا في فرح ابنته، الأمر الذي حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.