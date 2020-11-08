رانيا يوسف تكذب أنباء إصابتها بفيروس كورونا: "إشاعات وكلام فارغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة رانيا يوسف، مساء السبت، حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد انتشار أنباء تفيد ذلك في الساعات الأخيرة الماضية.

ونفت رانيا أنباء إصابتها بكورونا عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت: "إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع".

ومن جانب آخر، بدأت رانيا يوسف التحضير للموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة: أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي، ويستكمل وائل فرج الموسم الثاني.