ياسمين صبري في منزلها وأول ظهور لدرة بعد زفافها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

الكثير من نجوم الفن، حرصوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وفي المقدمة منها "إنستجرام".

ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة رقيقة باللون البنفسجي وشعرها المنسدل على كتفيها مستعينة بوردة على أذنها، وعلقت قائلة: "من يعتقد الخسارة.. ساعده".

نشرت الفنانة ساندي صورة لها وظهرت في الصورة بإطلالة أنيقة وجذابة وشعرها منسدلا على ظهرها وهي تحتسي القهوة الباردة مرتدية بالطو بني ومن تحته تيشرت وبنطلون أسود، وعلقت قائلة: "مين عشاق القهوة الباردة؟".

وشاركت الفنانة ياسمين رئيس صورة بصحبة زوجها هادي الباجوري، وظهرا في الصورة من إحدى الأماكن الساحلية في لقطة رومانسية وهما ينظران لبعضهما وخلفهما البحر والجبل، وعلقت قائلة: "بقول له سر".

ونشر الفنان محمد صبحي صورة تجمعه مع النجمين الراحلين محمود المليجي وتوفيق الدقن، ليستعيد بها ذكرياته من مسرحية "انتهى الدرس يا غبي"، معلّقا عبر صفحته على "فيسبوك": "لن أنسى دعمهم وتشجيعهم، من مسرحية انتهى الدرس يا غبي 1975".

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فيما نشر الفنان شريف رمزي مجموعة من الصور ظهر فيها بصحبة زوجته ريهام أيمن والنجوم حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وشقيقتها دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ودرة وزوجها هاني سعد في أول ظهور لهما بعد حفل زفافهما، وعلّق قائلا: "مع الناس الحلوة".

وشاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورة جديدة بإطلالة هادئة وجذابة من داخل بيتها، إذ كانت ترتدي الروب الأبيض ذات الخطوط السوداء وشعرها منسدل على كتفيها وهي جالسة على "الكنبة"، وعلقت: "أهلا".

ونشر الفنان علي ربيع صورة ظهر فيها بشكل مضحك وهو يحاول التقاطها على طريقة "السيلفي" مع الشمس.

فيما نشر المطرب عمر كمال صورة له عبر "فيسبوك"، وعلّق قائلا: "أنت لو تعرف ربنا هيرضيك قد إيه.. هتقول الحمد لله وتصبر وأنت ساكت".

أما الفنان حمادة هلال فنشر صورة له ظهر فيها بصحبة الإعلامية سارة دندراوي في لوكيشن تصوير حلقة منتظرة معها، معلّقا: "انتظروني قريبآ مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم 25 سؤال على قناة العربية".

أما الفنانة بسنت شوقي فلا زالت تنشر لها المزيد من الصور من إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي.