" بنتك اللي عزمتنا"..عمر كمال وحمو بيكا يردان على هاني مهنا: "معانا تسجيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رد المطرب عمر كمال على تصريحات الموسيقار هاني مهنا حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات خلال حفل زفاف ابنته الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.

وكتب كمال، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "تم دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادي مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زي ما أي نجم راح وشارك.. وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا معاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعوين على الفرح ده".

فيما أعرب بيكا في تصريحات نقلها برنامج "et بالعربي" عن استيائه من تصريحات هاني مهنا حول عدم دعوته لزفاف ابنته هنادي مهنا، وأنه لم يعرفه ولم يصافحه خلال الحفل.

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وكشف بيكا أن الذي دعاه لحضور حفل الزفاف هي هنادي مهنا، وقال: "معايا تسجيل صوتي منها وهي تدعوني لحضور الفرح وبتقولي نفسي تحضر فرحي، وأنا جيت فرحت بنتك".

وصرح الموسيقار هاني مهنا أنه لم يدعو حمو بيكا أو حسن شاكوش وعمر كمال في حفل زفاف ابنته هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، لافتا إلى أنه تفاجأ بوجودهم يغنون على المسرح مثله مثل جميع الحضور.

واحتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء الجمعة في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن.