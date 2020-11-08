جوني ديب يدفع ثمن خسارته قضية التشهير به غالياً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 01:41 صباحاً - عدة وسائل إعلام أوردت وصف"ضارب النساء" على الممثل العالمي جوني ديب البالغ من العمر"57 عاماً" إثر خسارته قبل أيام قضيته ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية التي اتهمها بالتشهير به حين نشرت تقريراً يشير إلى ضربه زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد،وهو مانفاه تكراراً،وحاول تبرئة نفسه برفع دعوى تشهير ضد الصحيفة،وخسرها مؤخراً.

أجبر بطل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" جوني ديب على الإنسحاب من الجزء الثالث من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين : " الوحوش الرائعة -Fantastic Beasts" ،وفعل جوني ديب ذلك بطلب من شركة الإنتاج " وارنر براذرز" ،وفعلت الشركة ذلك إثر المشاكل القضائية والإعلامية التي خاضها مع طليقته الممثلة العالمية آمبر هيرد،واتهمته فيها بتقرير صحفي الإساءة إليها بدنياً ولفظياً بسبب إدمانه تعاطي الكحول والمخدرات خلال زواجهما،وهو ما ينفيه بإصرار.

آمبر هيرد



بيان جوني ديب

وأصدر جوني ديب بياناً خاصاً حول انسحابه قال فيه:"أود أن أعلمكم أنه قد طُلب مني التخلي عن تجسيد شخصية الشرير " جيليرت غريندلوالد" في أفلام " Fantastic Beasts" التي كتبتها جي كي رولينغ ،مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة،من جانب شركة "وارنر براذرز"، وقد احترمت طلبهم ووافقت عليه".

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سيواصل حربه القانونية

بعد ذلك أصر ديب في بيانه الذي نشره أمس الجمعة 6 نوفمبر-تشرين الثاني الجاري في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعه فيه :7 ملايين و700 ألف شخص حول العالم، على براءته من تهمة الإساءة إلى زوجته السابقة، آمبر هيرد، ووعد بمواصلة معركته القانونية لإثبات ذلك، وتابع: "لن يغير الحكم السريالي الصادر عن المحكمة في المملكة المتحدة"بريطانيا" كفاحي لقول الحقيقة وأؤكد أنني أخطط للاستئناف، إن عزمي لا يزال قويا وأعتزم إثبات أن المزاعم ضدي كاذبة، لن يتم تحديد حياتي ومسيرتي المهنية في هذه اللحظة من الزمن.

جوني ديب





معظم التعليقات تشير إلى أنه مازال محبوباً من الملايين

وحظي جوني ديب بتعاطف وتضامن معظم متابعيه حتى النساء منهن،ومعظم التعليقات أعربت عن وقوف أصحابها إلى جانبه،وثقتهم ببراءته من تهمة الإساءة التي توجهها إليه زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد.

فقالت متابعة: "نحن نحبك،نحن نصدقك"،وآخر قال: "أقف إلى جانبك"،ودعمه آخر قائلا: "لا تتوقف عن القتال حتى تحقق العدالة"،وأكد بعضهم له: "نحن نؤمن بك"،ومعظم التعليقات تشير إلى أنه مازال محبوباً من الملايين.

يشار إلى أن شركة الإنتاج "وارنر براذرز" بعد أن وجهت الشكر لجوني ديب على عمله معها في هذه السلسلة ،ستعيد صياغة شخصية "جيليرت غريندلوالد" لتناسب ممثلاً آخر بعده،لم يتم اختياره بعد.

ومن المقرر أن يعرض الجزء الثالث من سلسلة أفلام: " الوحوش الرائعة – " Fantastic Beasts" عام 2022 المقبل.