تراند اليوم : قدر الله وماشاء فعل .. محمد ثروت يكشف عن نتيجة تحليله لفيرس كورونا

كشف الفنان الكوميدي محمد ثروت عن نتيجة مسحة فيروس كورونا الخاصة به وبزوجته منى.

ونشر ثروت عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق Instagarm صورته مع زوجته وعليها جملة “عملنا المسحة وطلعنا نضاف يا صيع”.

وعلق ثروت على الصورة كاتباً:”‏قمت أنا وزوجتي بعمل التحاليل اللازمة وجاءت النتائج سلبية الحمد لله ، أرجو منكم الإلتزام بإرتداء الكمامة والتعليمات الطبية، ‏حفظنا وحفظكم الله”.

ثروت

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على صعيد آخر، ينتظر محمد ثروت عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “أوسكار للتوزيع ودور العرض” للمنتجان لؤي ‏عبد الله ووائل عبد الله‎.‎

http://media.filfan.com/NewsPics/FilfanNew/large/311960_0.PNG

