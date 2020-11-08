عاصفة من الجدل على السوشيال ميديا بسبب تغريدات كانجانا رانوت عن هجوم فيينا

رنا صلاح الدين - أحدثت تغريدة لممثلة بوليوود كانجانا رانوت مؤخرًا عن هجوم فيينا الإرهابي عاصفة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت كانجانا، التي أدانت الهجوم، الذي قُتل فيه أربعة أشخاص وجرح 22 آخرون، إن "الإرهاب الإسلامي الراديكالي يهدف إلى تحويل أوروبا إلى مقبرة".

وانتقدت رانوت أوروبا لاتخاذها موقفا "علمانيا"، و التزامها الصمت تجاه الهجمات الإرهابية الإسلامية التي كانت تحدث في الهند.

Advertisements

كتبت "عندما كانت دلهي تحترق، (و) تحولت بنغالور إلى رماد، لم تقل أوروبا كلمة واحدة بدلًا من ذلك اتخذت موقفًا "علمانيًا" والآن بدأ الإرهاب الإسلامي الراديكالي يحول أوروبا إلى مقبرة. يعرف الناس أن عليكم أن تدفعوا ثمنًا باهظًا مقابل اللامبالاة".

بينما أشار بعض مستخدمي الإنترنت إلى أن "العنف لا يمكن تبريره أبدًا!" وقال آخرون إن إبداء العزاء والتعاطف مع الضحايا لا يكفي. يجب على الجميع أن يتحدوا وأن يكونوا أقوياء في ردهم ، وأن يهدموا الدول التي تدعم الإرهاب.