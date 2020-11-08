224 ألف جنيه تضاف لرصيد فيلم "الخطة العايمة" والصندوق الأسود 345 ألفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الخطة العايمة" بطولة نجمى مسرح مصر ، على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتة" 224 ألف جنيه أمس الجمعة، فى شباك التذاكر، حيث يسجل رقماً جديداً ويتخطى حاجز الـ 7 ملايين جنيه، من إخراج معتز التونى.
فيما حقق فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى 63 ألف جنيه، فيما حقق فيلم الصندوق الاسود للنجمة منى زكى 345 ألف جنيه، ويشارك فى بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر، واخرون، إخراج محمود كامل، كما حقق فيلم "الغسالة" 5 الاف جنيه، وحقق فيلم "تؤام روحى" فيلم 45 ألف جنيه.
يشار إلى أن الخطة العايمة، بطولة على ربيع، محمد عبد الرحمن توتة، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، وعدد كبير من الفنانين، اخراج معتز التونى.
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