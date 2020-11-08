شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث ينشر أول مكالمة بين كامالا وبايدن بعد فوزهما بانتخابات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم العالمي ويل سميث أول مكالمة بين كامالا وجون بايدن بعد فوزهما بانتخابات أمريكا، والتي نشرتها كامالا، حيث وجد سميث أن فيديو المكالمة أفضل طريقة للاحتفال بفوز جون بايدن بالانتخابات الأمريكية.

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وكانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، نشرت مقطع فيديو لحظة إجرائها لمكالمة هاتفية مع جو بايدن، لاحتفالهما بفوزهما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وظهرت هاريس في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهى فى أحد الأماكن العامة وبصحبتها عدد من أفراد الخدمة السرية لحماية الرئيس الأمريكي، وتحدثت لـ بايدن في الهاتف قائلة: "لقد فعلناها يا جو، سوف تكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية".

وكان سارع عدد كبير من النجوم والمشاهير لتهنئة المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الرئاسة الأمريكية وحصوله على 290 صوتاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتغلبه على دونالد ترامب، حيث نشر عدد من النجوم صوراً للرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية المقبل عبر حساباتهم الشخصية بمختلف مواقع السوشيال ميديا لتهنئة.

وكان من أوائل الذين حرصوا على تهنئة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان، التى نشرت صورة لـ جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، عبر حسابها لتهنئته بالفوز في الانتخابات الامريكية.