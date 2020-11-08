شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان عن مشاركتها فى مهرجان الإسكندرية: بقابل هنا صناع السينما الحقيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها بالتواجد خلال فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائي، الذي تحرص على المشاركة فيه بشكل دائم، وأرجعت سبب عشقها التواجد فيه لعدة أسباب منها مكانة المهرجان الكبيرة التى اكتسبها من تاريخه العريض، بالإضافة إلى قيمة محافظة الإسكندرية.

وأضافت لقاء سويدان، خلال مقابلة أجرتها مع تليفزيون الخليج 365 مع المذيعة حور محمد بعدسة محمود فخرى، أنها تسعد لمقابلة صناع السينما الحقيقيين خلال فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى أنه كل عام يقوم بتكريم نجوم من أهم نجوم السينما.

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وبخصوص إلغاء حفل الافتتاح قالت: "شيء طبيعي إلغاء حفل الافتتاح، بسبب ظروف الطقس، ورغم هذا الحظ السيئ الممثل في إلغائه إلا أنه سيتم تعويض ذلك خلال فعاليات المهرجان وأيامه القادمة"، كما أرسلت رسالة للنجم عزت العلايلي وصلاح عبد الله بالتزامن مع تكريمهما في المهرجان، بقولها إنهما نجوم كبار وسعدت بالعمل معهما في وقت سابق.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، فى دورته الـ 36 برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، ألغت حفل الافتتاح الذى كان مقررا له اليوم، السبت، فى السابعة مساءً، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدرت إدارة المهرجان بيانا جاء فيه: "نظرا للظروف المناخية التى تمر بها محافظة الإسكندرية، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط بدء فعاليات المهرجان فى موعدها غداً بالعروض وندوات المكرمين، وإلغاء احتفالية الافتتاح، وتبدأ أولى عروض المهرجان غدا بسينما رينسانس ومركز الحرية للإبداع واتيليه الإسكندرية، كما تبدأ ندوات المكرمين بقاعة عزت العلايلى بفندق شيراتون المنتزة، وأن تقام احتفالية سينما الإسكندرية فى حفل ختام المهرجان الخميس المقبل فى السابعة مساءً ".