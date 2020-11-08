شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى وأحمد داود يكشفان حقيقة إصابتهما بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة علا رشدى للمرة الأولى عن حقيقة الأخبار التى أكدت إصابتها هى وزوجها أحمد داود بفيروس كورونا، حيث أكدت خلال فيديو أنها خلال الفترة الماضية عاشت مغامرات مع كورونا، حيث حرصت فور عودتها من الجونة على إجراء اختبار مع زوجها الفنان أحمد داود للتأكد من حالتهما.



الفنانة علا رشدى

وأضافت علا: "أول مارجعنا من مهرجان الجونة عملنا مسحة أنا وأحمد، أنا طلعت إيجابية في حين نتيجة أحمد طلعت سلبية، ولكن تانى يوم عملنا مسحة تانية والنتيجة كانت سلبية لينا احنا الاتنين، وبالتالى معرفناش احنا كدة كويسين ولا لأ، فكررنا المسحات واتأكدنا إننا بخير والنتيجة طلعت سلبية"، ثم شكرت كل من رغب فى الاطمئنان عليها خلال الفترة الماضية.

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وكان الفنان أحمد داود كشف حقيقة إصابته وزوجته الفنانة علا رشدى بفيروس كورونا، بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بالفيروس، وكتب داود، فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "مستغرب جدًا من الأخبار المنتشرة بتأكيد خبر إصابتى أنا وعلا بكورونا".

وأضاف أحمد داود، فى تعليقه على الأخبار المتعلقة بإصابته وزوجته بالفيروس التاجى: "إذا كان احنا لسه مش متأكدين.. حضرتك عرفت منين؟ عيب على كل اللى نشر الخبر من غير ما يتأكد".