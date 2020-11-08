شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تهدى زوجها أغنية جديدة بعنوان "أول كلام" بتوقيع محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة هنادى مهنا، خلال الفترة السابقة، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أول كلام"، وهى الأغنية التى تعود بها للغناء مرة أخرى، حيث من المقرر أن تهديها لزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وهى من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصول الموسيقار هانى مهنا، وجتيار مصطفى نصر، وهندسه صوت خالد رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

وذلك بعدما احتفلت هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بحفل زفافهما أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن وأحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى والنجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذى أعطانى الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة فى عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا فى حب بعضهما، وشارك فى العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.