دعوى قضائية ضد كيلي كلاركسون من حماها لهذا السبب

رنا صلاح الدين - تعيش النجمة الأميركية كيلي كلاركسون حالة من المشكلات في خضم الطلاق من زوجها براندون بلاكستوك، كما تخوض معركة قانونية مع والد زوجها في نفس الوقت.

رفعت شركة Starstruck Management Group، دعوى قضائية ضد مضيفة برنامج The Kelly Clarkson Show في سبتمبر. الشركة مملوكة لوالد براندون، نارفل بلاكستوك.

وتتهم الدعوى المغنية الفائزة بثلاث جوائز جرامي عدم دفع أكثر من 1.4 مليون دولار كعمولات غير مدفوعة من حفلاتها في برنامجها الحواري و"ذا فويس".

قدمت كلاركسون التماسًا من خلال الدعوى القضائية في سبتمبر، وفقًا لمجلة بيبول الآن، تتهم فيه الشخصية التلفزيونية Starstruck بانتهاك قانون العمل في كاليفورنيا.

وتتهم كلاركسون الشركة بـ "تدبير أو عرض أو وعد أو محاولة الحصول على عمل أو تعاقدات" دون الحصول على ترخيص وكالة المواهب أولًا، كما جاء في التقرير. كما تجادل بأن الشركة لم تتبع قانون وكالات المواهب.