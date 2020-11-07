نيكول شيرزينغر تشع أنوثة في ثوب حريري للاحتفال بعيدها الأول مع صديقها

رنا صلاح الدين - أثبتت نيكول شيرزينغر أنها لا تنفصل عن صديقها توم إيفانز ابدًا، حيث شوهد الثنائي وهما يبحثان عن منزل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

و ذكرت تقارير، أن نيكول شيرزينغر وعاشقها احتفلا بالذكرى السنوية الأولى في بيفرلي هيلز مساء يوم الجمعة.

بدت عضوة فريق Pussycat Doll، البالغة من العمر 42 عامًا، براقة مكتملة الأنوثة في فستان طويل من الحرير، بينما كانت تتجاذب أطراف الحديث مع صديقها السابق لاعب اتحاد الرجبي، 35 عامًا.

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ونسقت نيكول تلك الملابس مع مجموعتها الأنيقة بكعب عالٍ أسود نحيف وحقيبة يد سوداء بينما كانت تضع يدها في يد شريكها.

حافظت نيكول على إكسسواراتها البسيطة من خلال قرط ذهبي وسلسلة أنيقة، والتي ساعدت في ابتكارها بالتعاون مع صانع المجوهرات الشهير جورج خليفة.

كما تأكدت من حماية نفسها من خلال ارتداء قناع وجه أسود خلال ليلة موعدها. والتزم صديقها توم أيضًا بقواعد السلامة الخاصة بـ Covid-19 وسط الوباء العالمي من خلال ارتداء غطاء اخضر للوجه.