كيم كارداشيان وليدي غاغا وليزو يتصدرن احتفال المشاهير بعد فوز جو بايدن

رنا صلاح الدين - كان رد فعل المشاهير مبتهجًا ​​بعد إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة.

نجوم كثيرون خرجوا ليعلنوا عن فرحتهم بفوز بايدن منهم أريانا غراندي، كما خرجت المغنية ليزو إلى وسائل الإعلام الاجتماعية بعد إعلان صباح اليوم السبت، وكشفت أنها كانت تبكي دموع الفرح بعد سماعها هذه الأنباء.

وكتبت أريانا على تويتر "شكرًا لله"، مشيرة إلى الرئيس المنتخب ونائب الرئيس التي ستصبح قريبًا كأمالا هاريس.

وكتبت ليزو على إنستجرام، تحت مقطع فيديو أظهرها بدموع تنهمر على خدها. لنبدأ العمل يا أمريكا. حان الوقت لمحاسبة المسؤولين. حان الوقت لهم للاستماع. لقد حان الوقت للتغيير الفعلي في سياساتنا وممارساتنا".

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وفي الوقت نفسه، قام نجوم آخرون مثل اليسا ميلانو، وليدي غاغا، وبن ستيلر، وبيت ميدلر، وإيفا لونغوريا، بالتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال.

يبدو أن كيم كارداشيان - التي عملت مع الرئيس ترامب في إصلاح العدالة الجنائية، شاركت هي الأخرى صورة لبايدن وهاريس إلى جانب قلوب الحب الزرقاء.

فيما لم تذكر كارداشيان زوجها كاني ويست، الذي أدلى بصوته في 12 ولاية وحصل فقط على 60 الف صوت من إجمالي يقدر بـ 160 مليون.