إيجي أزاليا تفكر في إنشاء قناة على يوتيوب

رنا صلاح الدين - ظهرت نجمة الراب البالغة من العمر 30 عامًا إيجي أزاليا، في سلسلة من الاستضافات على قنوات مختلفة على موقع يوتيوب، في الأشهر الأخيرة وسالت معجبيها عما إذا كانوا يرغبون الآن في رؤيتها تنضم إلى منصة مشاركة الفيديو.

إيجي، التي لديها ابن يبلغ من العمر خمسة أشهر، كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "لقد كنت أستمتع بكوني ضيفًة اتردد كثيرًا على قنوات أصدقائي على يوتيوب لدرجة أنني أفكر في صنع إحدى القنوات.

تمتلك مغنية الراب التي تتصدر المخططات بالفعل أكثر من سبعة ملايين متابع على تويتر، بالإضافة إلى 14 مليون متابع على انستجرام.

يُشار إلى أن ايجي تعد الآن واحدة من أفضل فناني الراب مبيعًا في العالم. لكن لمدة عامين قبل نجاحها، كانت ترتدي نفس زوج الأحذية كل يوم.

في سياق آخر، وجهت أزاليا رسالة إلى مؤيدي ترامب في وقت سابق قبيل الإعلان عن النتيجة، مشددة على أنها لا تسمح لهم الاستماع إلى أغنياتها وموسيقاها، بالإضافة إلى كشفها عن كرهها ترامب.