بيلا حديد تعرب عن حبها لفلسطين وتهنئ والدها بعيد ميلاده

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رنا صلاح الدين - نشرت بيلا حديد يوم الجمعة عدة صور مع والدها محمد حديد الذي احتفل بعيد ميلاده الثاني والسبعين. كانت الصور التي شاركتها عارضة الأزياء في قصصها على أنستجرام مصحوبة بتعليقات مليئة بالحب في أثناء تكريمها لوالدها.
كانت إحدى قصصها على انستا تدور حول أصل عائلتهم التي هاجرت من فلسطين. وفي إشارة إلى جذور والدها الفلسطينية، قالت إنها "سوف تتشابك إلى الأبد ضمن خط عائلتنا"، مضيفة أن "هذا هو الجزء المفضل لدي".
وَأضافت "أحب تعلم كيفية طهي الطعام الفلسطيني معك. أشكرك على تعليمني ثقافتنا. أنا أحب فلسطين وأنتم كثيرًا.
كما شاركت العارضة العالمية رسالة قوية بعد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عام 2018. ولم تكتف يذلك بل شاركت مجموعة من المتظاهرين في لندن للاحتجاج بعنوان "فلسطين الحرة".
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