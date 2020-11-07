شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة: معرفش اتصبت بفيروس كورونا قبل مهرجان الجونة ولا بعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة بسمة إنها لا تعلم بالتحديد ميعاد إصابتها بفيروس كورونا ولا تدرى ما إذا كانت الإصابة جاءتها قبل ذهابها إلى مهرجان الجونة أو خلاله، مضيفة أنها قامت بعمل المسحة بعد عودتها من المهرجان بيومين، وظهرت النتيجة إيجابية.

وتابعت بسمة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أنها هى التى لم تلتزم كثيرا بالإجراءات الاحترازية، حيث إنها من الممكن أن تكون قامت بخلع الكمامة لمدة نصف ساعة أو ساعة، ومنها أصيبت بالفيروس، وأن الأعراض التى شعرت بها كانت أعراض بسيطة، مضيفة أنها أثناء قيامها بعمل المسحة لم يكن ظهر عليها أى أعراض ولكنها بعد يومين فقدت حاسة الشم.

من جانب آخر، كانت الفنانة بسمة أكدت أن أعراض إصابتها بفيروس كورونا كانت خفيفة، مشيراً إلى أن الحملات ليست كافية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "مش بس الحملات ممكن واحد فى بيته يجيله كورونا وبشكل عام يجب أن يكون هناك حرصا".

وأكملت بسمة أنها تلوم نفسها فى وقت من الأوقات أنها أهملت الإجراءات الاحترازية، لأنها تعمل على الوقاية من الفيروس، موضحة أنه يجب الحرص والحفاظ على التباعد الاجتماعى.