شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو جديد يجمع محمود الليثى ورضا البحراوي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمود الليثى، لطرح ديو جديد يجمعه بالمطرب رضا البحراوي، ولم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن، من كلمات محمد حمدي، وألحان محمود الليثي، وتوزيع الموسيقى باسم منير، ومن المقررأن يتم طرحها داخل فيلم جديد

من ناحية أخرى طرح الليثى فيديو كليب مؤخراً بعنوان "قشطة بالزبادي" مع الراقصة البرازيلية لورديانة تريند موقع "يوتيوب" وتحقيق الأغنية من مليون ونص مشاهدة، وهي من كلمات كلامنص، وألحان فلكلور أجنبى، توزيع ومكساج إسلام ساسو.

وأصبحت الراقصة لورديانا حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.

يذكر أن انتهى الليثى مؤخراً مع نجوم الأغنية الشعبية "عبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة، من تصوير أغنية "حملوني" داخل فى فيلم "صابر وراضي"، من بطولة أحمد آدم، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.