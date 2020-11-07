شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنفى إصابتها بـ فيروس كورونا وتؤكد: شائعات وكلام فارغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت عدد من المواقع خبرا يزعم إصابة الفنانة رانيا يوسف بفيروس كورونا بناء على تصريحات مصادر قريبة منها، وذلك بعد مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث أصيب عدد من الفنانين الذين حضروا المهرجان، لكن رانيا بدورها نفت صحة الخبر وأكدت من خلال ستوري صفحتها على إنستجرام الخاص بها أن خبر إصابتها بفيروس كورونا مجرد شائعة.

وكانت الفنانة رانيا يوسف علقت على ارتداء ابنتها نانسى فستانها المثير للجدل فى الفترة السابقة بسبب "البطانة"، قائلة: "الفساتين عملت مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية.. وده كويس هو كله غم غم مافيش فرفشة"، وتابعت "عيالى بيشجعونى على الشقاوة".

وقالت رانيا يوسف، خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدى، خلال تقديمها تغطية خاصة لبرنامج "كلمة أخيرة" لختام مهرجان الجونة السينمائى، قائلة: "الفستان شيفاه كويس ومش مفتوح زيادة، واللى شايفه زيادة مايبصش عليه".

وعلقت ابنة رانيا يوسف على ارتدائها الفستان: "مش مضايقة من فساتين ماما علشان لابسة واحد منهم، وأنا لبست اللى عمل قلبان"، مستطردة: "ماما شكلها قمر وفيه ناس ضايقتى بسبب الفستان".

واستكملت رانيا يوسف أن أعمالها تتحدث عنها، مضيفة: "كلنا بنلبس وبنتشيك في المهرجانات أومال إحنا بنروح ليه، والمهرجان يعنى شو يعني فساتين يعني مجوهرات يعني شياكة، وأنا مش ببص للحاجات السلبية نهائي".

من جانبها كشفت ابنة الفنانة أول انطباع عندما ارتدت ابنها الفستان المثير للجدل في البداية قائلة: "قلتلها بلاش الفستان ده في المهرجان لأن ماحدش هيفهمه، ولكن راحت المهرجان بيه وعملت قلبان، وأنا مبسوطة بالقلبان اللى حصل".