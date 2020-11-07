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شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما يطلق كليب ريمكس أغنيته "Hawái" بالتعاون مع the Weeknd.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم العالمى مالوما ريمكس جديد لأغنيته " Hawái " و ذلك بالتعاون مع النجم الكندى the Weeknd ، و قد أطلق مالوما على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " الكليب الرسمى الخاص بريمكس " Hawái " .
كليب ريميكس أغنية " Hawái " حصد سلسلة طويلة من عبارات الأشادة و الثناء من قبل قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وهومن إخراج جيسى تريرو، فى حين كان مالوما قد أطلق الأغنية الأصلية فى يوليو الماضى .
وقد أكد مالوما فى بيان صحفى أنه كان دائما من المعجبين بـ Weeknd ، أشعر بأنه كان بمثابة الحلم الذى أصبح حقيقة أن أجعله يتعاون معى في" Hawái (Remix) " .
يذكر أن مالوما استطاع أن يحقق نجاح ملحوظ بأغنيته التى اطلقها مؤخرا مع النجمة العالمية جنيفر لوبيز ، و هى الأغنية التى تحمل اسم " Pa Ti + Lonely " ، حيث أشار الكثيرين أن الكيمياء التي تجمع النجمين تمت ترجمتها بشكل مذهل في هذا الكليب .
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