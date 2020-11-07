شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة تشارك فى مسلسلين بعد إثارتها الجدل فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة فى بطولة مسلسل "نمرة اتنين"، الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يحتوى العمل على قصص مختلفة خلال كل حلقة من حلقاته بتوقيع مخرج وكاتب مختلف ولكن تحت خط درامي ثابت، وتشارك سينتيا خليفة في حلقة "أنت فين" مع آسر ياسين وأروى جودة.



سينتيا خليفة مع اسر ياسين

المسلسل فكرة المخرج والكاتب آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات بجانب الممثلة اللبنانية كل من: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، سارة طيبة، نهى عابدين، وآخرون.



سينتيا خليفة فى مسلسل نمرة اتنين

كما شاركت سينتيا في مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل "زودياك" ويتعاون محمد مع منة إكرام وعمر خالد في الكتابة.



سينتيا خليفة فى مسلسل وادى الجن

ويشارك في العمل مجموعة من المواهب العربية من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، وسينثيا خليفة إلى جانب كل من خالد كمال، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود، وحسن مالك، وعبد الرحمن اليماني، وفراس سعيد، وبشرى.

وكانت أثارت سينتيا خليفة الجدل مؤخراً اثناء مشاركتها في مهرجان الجونة خلال دورته الرابعة والأخيرة التي أقيمت خلال الفترة الماضية من خلال إطلالتها.