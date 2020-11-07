شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى فالون يتناول آيس كريم مع جو بايدن احتفالا بتوليه رئاسة أمريكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مقدم البرامج الأمريكي جيمي فالون فيديو احتفالا بفوز جو بايدن بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وظهر فالون وهو يحاور بايدن ويأكلان آيس كريم.

وكان عدد كبير من النجوم والمشاهير سارعوا لتهنئة المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الرئاسة الأمريكية وحصوله على 290 صوتاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتغلبه على دونالد ترامب، حيث نشر عدد من النجوم صوراً للرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية المقبل عبر حساباتهم الشخصية بمختلف مواقع السوشيال ميديا لتهنئة.

وكان من أوائل الذين حرصوا على تهنئة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان، التى نشرت صورة لـ جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، عبر حسابها لتهنئته بالفوز في الانتخابات الامريكية.