شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يكشف لـ الخليج 365 حقيقة إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق انتابت محبي النجم آسر ياسين بعدما تردد مؤخراً أخبار إصابته بفيروس كورونا، خاصة بعدما أعلن أكثر من فنان خلال الفترة الأخيرة إصابتهم بـ"كوفيد 19"، إلا أنه وخلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" نفى كل ما تردد إلى الآن بشأن صحة إصابته بالفيروس.



الفنان آسر ياسين

وأكد آسر ياسين أنه يعانى من دور برد، وهو ما دفعه إلى إجراء مسحة كإجراء احتياطى ليتأكد من خلالها عما إذا كانت تلك الأعراض لها علاقة بفيروس كورونا أم لا، وإلى الآن لم تظهر النتيجة، مؤكداً تمنياته أن تكون سلبية في النهاية.



اسر ياسين وزوجته

من ناحية أخرى سبق وخطف النجم آسر ياسين الأنظار أثناء مشاركته على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث ظهر برفقة زوجته وأبنائه فى أكثر من مناسبة، كما حرص مؤخراً على مشاركة فرحة الفنانة درة بزفافها، حيث تداول رواد السوشيال ميديا أكثر من فيديو له أثناء تواجده فى الفرح.

وكانت الفنانة زينب غريب كشفت فى وقت سابق عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستورى عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك بكتابة: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.