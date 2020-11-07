شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو وبيلا حديد يهنئان جو بايدن بعد فوزه برئاسة أمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير فى الولايات المتحدة الأمريكية على تهنئة جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد للولايات المتحدة، الذى تم اختياره منذ قليل بعد إعلان فوزه وتغلبه على دونالد ترامب، حيث سارع عدد منهم على نشر صور تجمعهم مع بايدن عبر حساباتهم الشخصية بمواقع السوشيال ميديا.

ومن ضمن المهنئين النجمة الأمريكية ديمي لوفاتو، حيث قالت: "رئيسنا الـ 46 جو بايدن، لقد كنت أنتظر هذه الصورة لأنني كنت أعرف من أعماقي أنك ستكون رئيسنا القادم، نحتفل اليوم بالملايين مع الأمريكيين الذين تجاوزوا الحواجز لصندوق الانتخابات، كانت هذه انتخاباتنا وفوزنا معاً، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به ولكن اليوم سوف نحتفل ببعضنا البعض".

بينما حرصت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد على تهنئة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، بنشر صورة لخبر فوزه عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتهنئته بالرئاسة الأمريكية والفوز على دونالد ترامب.