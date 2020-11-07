شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يصور مشاهده فى فيلم "قمر 14" مع غادة عادل وكريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد الشرنوبى تصوير مشاهده الخاصة بالحكاية الأولى ضمن أحداث فيلم "قمر 14"، من إخراج هادى الباجورى، حيث يتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطال مختلفين، حيث تعد حكاية الشرنوبى هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران.

يشار إلى أن فيلم "قمر 14" يضم 5 حكايات، وهم كالتالى : الحكاية الأولى ، غادة عادل، كريم فهمى ، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران. ، و التانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة ، والثالثة، أحمد مالك، بيومى وبيومى، ومى الغيط ، و الرابعة، دينا الشربينى، واحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب ، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.