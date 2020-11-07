مصدر ينفي إصابة آسر ياسين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية أنباء حول إصابة النجم آسر ياسين بفيروس كورونا المستجد.

ونفى مصدر مقرب منه ما تردد عن إصابته بكورونا خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن آسر ياسين شعر بأعراض برد خفيفة وليست أعراض كورونا، ورغم ذلك خضع لمسحة الفيروس، ولم تظهر النتيجة بعد".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين السينمائية فيلم "صاحب المقام" مع الفنانة يسرا، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.

وحقق آسر ياسين نجاحا كبيرا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "بـ100 وش" مع النجمة نيللي كريم والمخرجة كاملة أبو ذكري.