سوزان نجم الدين: ترامب حرمني من ولادي 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة سوزان نجم الدين، عن سعادتها بخسارة دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز ممثل الحزب الديمقراطي جو بايدن.

ونشرت سوزان، صورة لبايدن وترامب عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلّقت: "ترامب على الصعيد العام كان سيء، وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ، بكفي إنه حرمني من ولادي وحرمني مني خمس سنين، روحة بلا رجعة إن شاء الله، والله يسترنا من بايدن شو جايبلنا معه؟".

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 273 صوتا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفا للرئيس الحالي دونالد ترامب.