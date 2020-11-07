روتانا تطرح "كرهتني في الحب" لتامر حسني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرحت شركة "روتانا"، مساء اليوم السبت، أحدث أغنيات الفنان تامر حسني "كرهتني في الحب" عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

"كرهتني في الحب" ضمن ألبوم تامر حسني المنتظر "خليك فولاذي"، وهي من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس، إدارة إنتاج هاني صليب.

وتقول كلمات أغنية "كرهتني في الحب" لتامر حسني: "حبيبي الغالي، بعد الأشواق، إحنا تمامنا، أنا وأنت فُراق، كُنت هدية، هَديتك بيا، لكن شكلك، قطّاع أرزاق، كرهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته وشوفت معاك، أيام صعبة الله لا يعيدها بس في بيتها هروح وأنساك، وابقى قابلني إن حد بجد عمل ربع اللي عملته معاك".

وطرح تامر حسني مؤخرا أغنية "بألف سلامة" ضمن ألبوم "خليك فولاذي"، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي.