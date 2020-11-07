جينيفر لوبيز ترقص ومايلي سايرس تغني.. نجوم أمريكا يحتفلون بفوز بايدن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ردود فعل واسعة منذ إعلان وسائل الإعلام الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة ليصبح الرئيس السادس والأربعون لأمريكا، بعدما حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 273 صوتا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وعبّر الكثير من نجوم الفن في الولايات المتحدة عن فرحتهم بفوز بايدن على حساب منافسه ترامب، ومن بينهم:

النجمة ليدي جاجا نشرت عبر "إنستجرام" صورة لجو بايدن وهو يحتضن نائبته كامالا هاريس، وعلّقت: "بايدن وهاريس والشعب الأمريكي، لقد أعطيتم العالم للتو واحدة من أعظم أعمال الشجاعة التي شهدتها البشرية على الإطلاق.. لا شيء سوى الحب لقائدنا الجديد والنائبة الأولى المنتخبة للبيت الأبيض".

النجمة العالمية جينيفر لوبيز نشرت عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من رقصة لها في إحدى حفلاتها، وعلّقت: "بايدن رئيس وهاريس النائبة.

أما الممثلة صوفي تيرنر نشرت عبر "إنستجرام" صورة لبايدن ونائبته هاريس، مصحوبة بقلب تعبيرا عن فرحتها بفوزهما.

وهو نفس ما فعلته نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، عبر حسابها على موقع "تويتر".

أما المغنية مايلي سايرس فنشرت مقطع فيديو من كلمة لبايدن مصحوبا بأغنية لها، وعلّقت: "الآن نحتفل في الولايات المتحدة الأمريكية".

كما نشرت الممثلة ناتالي إيمانويل صورة لبايدن وهاريس، وقدّمت لهما التهنئة عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "أحسنت يا أمريكا، إلى أولئك الذين قاموا بحملات بلا هوادة، والذين قاموا بالعمل على الأرض من خلال المنظمات الشعبية، وبالطبع كل من صوّت لنهاية عهد كراهية الأجانب والخوف.. هذا انتصاركم".

وغيرهم من نجوم هوليوود والغناء في أمريكا والذين عبروا عن فرحتهم بفوز بايدن ورحيل ترامب.