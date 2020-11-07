"رضيعة عمرها 3 أيام".. إصابة ابنة الموزع محمد شفيق بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الموزع الموسيقي محمد شفيق، اليوم السبت، إصابة ابنته الرضيعة البالغة من العمر 3 أيام فقط بفيروس كورونا المستجد.

وكتب شفيق عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بنتي رضيعة عمرها 3 أيام، اتصابت بـcovid-19 وحاليا في الحضانة على جهاز التنفس وحالتها حرجة، محتاج مبترع بـ plasma فصيلة دم AB + محتاج ألحقها أرجوكم".

وسرعان ما حذف المنشور وأعلن شفيق أنه وجد متبرعا، وكتب: "الحمد لله لقيت متبرع، شكرا لكل اللي حاول يعمل خير، ادعولها بنتي محتاجة الدعاء، يا رب لو ينفع تاخد عمري كله وتديهولها خده أنا راضي ومسلم".

ووجه الشكر لرئاسة مجلس الوزراء لمتابعة حالة ابنته الرضيعة، وكتب: "شكرا رئاسة مجلس الوزراء لمتابعتنا ومتابعة حالة بنتي، الحمد لله مجلس الوزراء عمل كل اللازم.. مفيش حاليا حاجة تنفع غير الدعاء.. استحلفكم بالله ادعولها".

وأضاف: "اللهم إني عبدك الذليل والضعيف استحلفك بكل ما هو غالي أن تحفظ ابنتي، يا رب خد عمري كله واديهولها، يا رب متحرمنيش منها وحياة نبيك وشفيعنا محمد بن عبد الله، يا رب لو كانت بنتي مريضة خد المرض كله وانقلهولي وأنا والله مش هعترض هقول الحمد لله كل يوم بس رجعهالي سليمة أنا وأمها هنموت عليها، يا رب ارحمنا وارحمها يا رب، اللهم لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه".

وقدّم محمد شفيق العام الماضي الألحان والموسيقى التصويرية لمسلسل "سوبر ميرو" للفنانة إيمي سمير غانم، وفيلم "قرمط بيتمرمط" للفنان أحمد آدم.

