شقيق هيثم زكي يبكي أمام قبره (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص رامي بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم زكي، على القدوم من لندن إلى مصر لإحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيله.

ونشر حساب برنامج "et بالعربي" عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فيه شقيق هيثم أحمد زكي وهو يبكي في ذكرى رحيله الأولى من أمام قبره.

وقال رامي في تصريحات للبرنامج: "كل يوم بفكر فيه ويؤثر فيّا، ولما بقعد في الشقة عنده لوحدي بيجيلي اكتئاب من كتر التفكير فيه، وكل شوية بقوم أصلي وادعي له وافتكر له كل الحاجات الحلوة".

ورحل الفنان هيثم أحمد زكي، في مثل هذا اليوم 7 نوفمبر من عام 2019، عن عالمنا بشكل مفاجئ، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك عن عمر ناهز 35 عاما.