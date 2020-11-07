سوزان نجم الدين عن خسارة ترامب : "روحة بلا رجعة"

أعربت الفنانة سوزان نجم الدين ، عن سعادتها بخسارة الرئيس الحالي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية .

وغردت سوزان عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر - Twitter" قائلة : "ترامب على الصعيد العام كان سيئ وعلى الصعيد الشخصي

كان أسوأ، بكفي إنّه حرمني من ولادي وحرمن مني خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله، والله يسترنا من بايدن شوجايبلنا معه".

يذكر أن سوزان نجم الدين شاركت في مسلسل "ابن أصول"

الذي عرض في موسم رمضان 2020، من بطولة مع حمادة هلال، ‏وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، ووتأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي‎