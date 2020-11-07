حقق الفنان تامر حسني ، بأغنيته الجديدة "قولني كلام" ، حاجز الربع مليون مشاهدة، وذلك في أقل من ساعة على طرحها عبر وذلك في أقل من ساعة على طرحها عبرموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان تامر علي، توزيع و ميكس و ماستر علي فتح الله. شاهد الفيديو:

كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من ساعة .. تامر حسني يتخطى الربع مليون مشاهدة بأغنية " قولني كلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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