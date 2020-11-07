خالد سليم ونور في شارع المعز والسبب.. جمال الحريم

يتواجد الفنان خالد سليم والفنانه اللبنانية نور في شارع المعز اليوم السبت لتصوير مشاهدهم الخارجية خلال أحداث مسلسل "جمال الحريم"، وتعمل المخرجة منال الصيفى، على الانتهاء من تصوير الديكورات الأخيرة من العمل .
ومن المقرر عرضه على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة،من تأليف سوسن عامر، لذلك تكثف منال الصيفى مراحل مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع التصوير، حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في الوقت التي تحدده شركة سينرجى، خاصة أن المسلسل
مسلسل "جمال الحريم" تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربى، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.
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