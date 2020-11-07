روج النجم تامر حسنى لأغنيته الجديدة بعنوان "قولني كلام" من ألبومه الغنائي"خليك فولاذى"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .
وكتب تامر قائلاً: "استمع الآن لأغنية ( قولني كلام) أحدثأغنية من ألبوم خليك فولاذي"، كما لم يكتف بذلك وإنما شوق جمهوره لأغنية جديدة باسم "كرهتني في الحب" حيث كتب: "وانتظروا بعد ساعة
من ناحية أخرى، ظهر النجم تامر حسنى فى فرح الفنانة الشابة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح، وقام بغناء أغنيته الجديدة "مابطلناش إحساس".
الأغنية كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. تامر حسني يروج لأحدث أغنياته " قولني كلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.