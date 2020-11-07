فيديو .. تامر حسني يروج لأحدث أغنياته " قولني كلام"

روج النجم تامر حسنى لأغنيته الجديدة بعنوان "قولني كلام" من ألبومه الغنائي"خليك فولاذى"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب تامر قائلاً: "استمع الآن لأغنية ( قولني كلام) أحدث

أغنية من ألبوم خليك فولاذي"، كما لم يكتف بذلك وإنما شوق جمهوره لأغنية جديدة باسم "كرهتني في الحب" حيث كتب: "وانتظروا بعد ساعةمن الآن أغنية كرهتني في الحب".

من ناحية أخرى، ظهر النجم تامر حسنى فى فرح الفنانة الشابة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح، وقام بغناء أغنيته الجديدة "مابطلناش إحساس".



الأغنية كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.



