سلبية مسحة كورونا لـ " إسلام إبراهيم"

كشف الفنان إسلام إبراهيم ،عن نتيجة مسحة فيروس كورونا بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

كتب إسلام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك- " قائلاً : "الحمد لله رب العالمين من ساعة ما رجعت من الجونة معنديش أي

أعراض وعملت المسحة عشان اطمن على نفسي وعلى اللي حواليا والحمد لله طلعت سلبية شكرا لكل الناس اللي بتحاول تطمن عليا أنا الحمد لله كويس وربنا يشفي كل مريض ومحدش يشوف حاجة وحشة فيأي حد عزيز عليه".

يذكر أن إسلام إبراهيم شارك في مسلسل "بـ100 وش" خلال شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.