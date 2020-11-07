تراند اليوم : أبلة فاهيتا توجة رسالة للإعلامية “منى الشاذلي”.. إتفرج

بطريقتها الساخرة، وجهت الدمية “أبلة فاهيتا” رسالة للإعلامية منى الشاذلي حول اقتباسها عدداً من الألعاب من برنامج “من الدوبلكس”.

خلال استضافة أبلة فاهيتا للفنانة ليلى علوي، في برنامج “من الدوبلكس”، استدعت خالد ابن ليلى علوي، للعب لعبة تحت اسم “أصابع الاتهام”، وقالت فاهيتا: “على الله بقى منى الشاذلي تضربها دي كمان مني”.

من ناحية أخرى، يشار إلى أن تصوير الجزء الأول من مسلسل أبلة فاهيتا “دراما كوين” المقرر عرضه على منصة Netflix قد انطلق مطلع شهر أغسطس الماضي في مواقع مختلفة في القاهرة مع اتخاذ جميع احتياطات الصحة والسلامة، حيث تم الإنتهاء من التصوير في النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي.