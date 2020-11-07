تراند اليوم : أمير رمسيس يفرض حظر تجول نهاية ديسمير – تفاصيل

يستعد المخرج امير رمسيس لطرح فيلمه الجديد “حظر تجول” بدور العرض السينمائية.

وقال أمير رمسيس في تصريح خاص لموقع FilFan.com أنه سيتم طرح الفيلم في نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بعد عرضه في مهرجان “القاهرة السينمائي الدولي” إذ يشارك في المسابقة الرئيسية.

وأوضح أمير أنه لم يحدد تاريخ ويوم معين في ديسمبر لطرح الفيلم، مؤكداً أنه سيكون بعد يوم 12 وذلك مع انتهاء فعاليات “القاهرة السينمائي”.

“حظر تجول” هو الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد غياب الأفلام المصرية عن المشاركة في أى مسابقة رسمية، بدورة العام الماضى، بسبب عدم وجود فيلم مؤهل للمشاركة وقتها.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣ ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

