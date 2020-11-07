تراند اليوم : الفرح إتاخر بسبب الفستان .. هاني البحيري يكشف التفاصيل – إتفرج

كشف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري عن تفاصيل فستان زفاف الفنانة هنادي مهنى.

قال البحيري في تصريح : “بدأنا العمل على الفستان منذ شهر مايو الماضي، تشاركت أنا وهنادي في اختيار التصميم، فهي فتاة لطيفة وشابة وكانت تبحث عن تصميم جديد يناسب حفل الزفاف في مكان مفتوح وأيضا يناسب سنها”.

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وتابع: “الفستان كله مصمم ومطرز على تول فرنسي، وكلفنا 60 متر تقريبا، أما الورود المطرزة به فوصل عددها إلى 49 ألف وردة، تم تجفيفها وتطريزها يدويا، فهنادي كانت تفضل الابتعاد عن الفساتين المرصعة بالماسات والكريستالات”.

أما عن سعر الفستان، فرفض البحيري الإفصاح عنه مؤكدا أن الجودة هي التي تحكم وهي معيار اختيار الفستان.

يذكر أن هنادي منهى تزوجت من الممثل أحمد خالد صالح في حفل كبير أقيم مساء الجمعة السادس من نوفمبر الجاري.

كان الفنان أحمد خالد صالح قد أعلن خطبته للفنانة هنادي مهنى نهاية ديسمبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وتشاركا العمل سويا في مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.