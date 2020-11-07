تراند اليوم : نيللي كريم : أصيبت بشلل في وشي وكنت هفقد حياتي – فيديو

كشفت الفنانة نيللي كريم عن إصابتها بورم في الوجه استلزم خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله.

قالت نيللي كريم: “أصيبت بورم في الوجه، وأخبرني الأطباء أنه يجب الخضوع لعملية لاستئصاله عن طريق الأذن، (اتخضيت) من كلام الأطباء خاصة أنهم أخبروني أن عليّ الجلوس في البيت عاما كاملا، ذهب لأكثر من طبيب، وسافرت أمريكا وهناك طمأنني الطبيب”.

تابعت: “كنت أسمع كل ما يقال وأفكر في عملي وعدم قدرتي على التمثيل مرة أخرى، لكن الحمد لله ربنا لطف، والدرس الأهم الذي تعلمته، إن غدا في علم الغيب ويجب ان نكون راضين بالقضاء والقدر لأن ذلك مهم جدا وقت الشدة، والحمد لله عملت العملية في أمريكا ونجحت وأول ما فقت من البنج اتصلت بكل أحبائي ومنهم كاملة ابو ذكرى قولتالها بحبك”.

من ناحية أخرى، تنشغل نيللي كريم في تصوير فيلم “العميل صفر” مع أكرم حسني ومن إخراج محمد سامي.