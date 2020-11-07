نيك جوناس ينشر صورة لاحتفال كارفاتشوت مع بريانكا شوبرا

رنا صلاح الدين - احتفلت الممثلة بريانكا تشوبرا جوناس، المتزوجة من المغني الأمريكي نيك جوناس، بمهرجان "كارفا تشوث"، وهو مهرجان هندوسي، تصوم خلاله الزوجة يومًا كاملًا طوال حياة زوجها الآخر.

الممثلة البوليودية التي تحولت إلى هوليوود، نالت إعجاب متابعيها من خلال مشاركة صور جريئة في أثناء احتفالهما بالثاني بعيد كارفا تشوث الديني الهندي في لوس أنجلوس.

مع صبغة قرمزية على جبينها، وارتداء الزي الهندي وهو ثوبًا أحمر وعدد من المقتنيات الذهبية، حيث بدت الممثلة رائعة وهي برفقة نيك وينظران بشكل رومانسي في عيون بعضهما البعض. وفي صورة أخرى، يمكن رؤيتها وهي تحمل طبقًا فضيًا وتقف على خلفية للمعبود الهندوسي لورد شيفا.

فيما علقت نجمة "ماري كوم" "أتمنى أن يكون كارواشوث سعيدًا للجميع. أحبك نيك جوناس ". ورد نيك بنشر نفس الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: "مبارك أن تكون زوجتي الجميلة والى جواري".