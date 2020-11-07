ساني ليون تعود إلى الهند وتستعد لمغامرة سينمائية جديدة

رنا صلاح الدين - بعد البقاء في مومباي خلال المرحلة الأولى من الحجر الصحي لفيروس كورونا في الهند، سافرت ممثلة بوليوود ونجمة الأفلام الإباحية السابقة ساني ليون إلى لوس أنجلوس في مايو مع زوجها دانيال ويبر وأطفالهم.

حاليًا، عادت ممثلة بوليوود ساني ليون للعمل في مومباي بعد أن أمضت ستة أشهر في لوس أنجلوس مع أسرتها.

من الاحتفال بعيد الهالوين مع عائلتها، والاستمتاع بأشعة الشمس ومنح معجبيها بعض الدروس في مجال اللياقة البدنية على السوشيال ميديا، من خلال نظام الكيك بوكسينغ والتمارين الرياضية، حيث قضت صني وقتًا رائعًا مع عائلتها.

بعد العودة إلى العمل، كتبت الممثلة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها "بقلب موجوع"، تركت عائلتها في لوس أنجلوس لكنها متحمسة وتتطلع إلى "مغامرة جديدة".

الممثلة لديها عدد قليل من المشاريع الفنية جنوب الهند في طور الإعداد، بما في ذلك الفيلم التاميلي "Veeramadevi"، والفيلم المالايالامي "Rangeela" واثنين آخرين من المشاريع الهندية أيضًا.