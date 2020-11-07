صور.. شاروخان يعود إلى مومباي من دبي مع عائلته

رنا صلاح الدين - عاد نجم بوليوود شاروخان من دبي، بعد أن أمضى بعض الوقت الممتع على ما يبدو مع عائلته.

ووفقًا لما نشره موقع تايمز اوف انديا، اصطحب ملك بوليوود عائلته بأكملها المكونة من زوجته جوري والأطفال أبرام وخان آريان خان، جنبا إلى جنب مع الأصدقاء كاران جوهر و مانيش مالهوترا.

شوهد نجم "تشيناي اكسبريس" عائدا في مطار مومباي، حيث لم يضيع البابارتزي تلك الفرصة وقاموا بالتقاط عدد من الصور

مؤخرًا، احتفل شاروخان بعيد ميلاده الخامس والخمسين في دبي مع العائلة والأصدقاء. كما كرمت السلطات في برج خليفة الشهير في دبي النجم من خلال عرض صورته وتهنئته بعيد ميلاده على جدارها الخارجي.

على صعيد العمل، من المتوقع أن يستأنف شاروخان عمله في فيلمه القادم في وقت لاحق من شهر نوفمبر. وبصرف النظر، يعمل خان أيضًا على مشاريع فنية مثل "باثان" لسيدهارث أناند، وفيلم لراجكومار هيراني.